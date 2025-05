Hehlerei von Kulturgütern: Deutscher fährt antiken Säulensockel auf E-Roller durch Rom

1 Zwei Carabinieri begutachten den Marmorsockel auf einem elektrischen Leihroller. Foto: ---/Comando Generale Dell’arma Dei/dpa

Ein 24 Jahre alter Deutscher wird in Rom von den Carabinieri aufgehalten. Auf einem Leihroller fährt er ein kurioses Gepäckstück durch die Gegend - das ihm eine Anzeige einbringen dürfte.











Rom - In Rom kommt es immer wieder vor, dass Besucher und Urlauber den altehrwürdigen Stätten und Gebäuden nicht den nötigen Respekt erweisen. Ein deutscher Tourist ist nun auf besonders skurrile Weise negativ aufgefallen: Der 24-Jährige fuhr den Sockel einer antiken Säule mit einem elektrischen Leihroller durch die italienische Hauptstadt. Das rund 30 Kilogramm schwere Marmorteil hatte er dabei zwischen seine Beine gelegt. Die Carabinieri stoppten den Mann und meldeten ihn der Staatsanwaltschaft.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Mittwochnachmittag in der Via Vittorio Veneto nahe dem Park Villa Borghese und unweit des weltbekannten Trevi-Brunnens. Woher das Säulenteil stammte, das werde ermittelt.

Einer ersten Einschätzung von Experten zufolge handelt es sich bei dem etwa 40 mal 20 Zentimeter großen Marmorstück um ein "Kulturgut von historischem und künstlerischem Interesse". Dem Deutschen droht nach dem Vorfall eine Anzeige wegen Hehlerei von Kulturgütern.