Heftiger Unfall in Sindelfingen: Drei Autos kollidieren – hoher Schaden

Heftiger Unfall in Sindelfingen

5 Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von rund 80.000 Euro. Foto: SDMG/SDMG / Dettenmeyer

Ein Mercedes-Fahrer will am Freitagabend eine Kreuzung in Sindelfingen überqueren und missachtet dabei offenbar die Vorfahrt eines VW – mit fatalen Folgen.











Bei einem heftigen Unfall zwischen drei Autos ist am Freitagabend in Sindelfingen (Kreis Böblingen) ein Schaden in Höhe von rund 80.000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand.

Wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion berichtete, war ein Mercedes-Fahrer gegen 19.45 Uhr vom Glaspalast kommend in der Rudolf-Harbig-Straße unterwegs und wollte die Konrad-Adenauer-Straße überqueren. Dabei habe er die Vorfahrt eines VW missachtet, sodass es im Kreuzungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Die Wucht des Aufpralls war so heftig, dass der VW noch auf einen weiteren Mercedes, der sich in der Rudolf-Harbig-Straße befand, geschleudert wurde.

Großes Trümmerfeld nach Unfall

Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, es entstand allerdings ein großes Trümmerfeld. Alle drei Autos wurden total beschädigt und mussten abgeschleppt werden.