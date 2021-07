9 Der Unfall ereignete sich gegen 7.45 Uhr. Foto: SDMG/Kohls

Schwerer Unfall in Esslingen: Eine junge Frau hat am Donnerstagmorgen in einer Tiefgarage in Esslingen beim Ausparken aus einem Duplexstellplatz mit ihrem Wagen einen Mann erfasst. Dessen Bein wurde unter dem Auto eingeklemmt.

Esslingen - In Esslingen hat sich am Donnerstagmorgen ein schwerer und gleichzeitig kurioser Unfall ereignet. Wie die Polizei berichtet, wollte eine junge Frau gegen 7.45 Uhr in der Gemeinschaftstiefgarage mehrerer Wohnhäuser in der Heilbronner Straße rückwärts von der unteren Stellfläche eines Duplexstellplatzes ausparken.

Auto bleibt an Stopper hängen

Beim Anfahren rollte sie mit ihrem Wagen jedoch vorwärts über einen auf der Stellfläche angebrachten Stopper. Da die Fahrerin ihr Auto im Anschluss nicht mehr selbstständig über die Schwelle fahren konnte, bat sie einen Mitbewohner, der sich ebenfalls in der Tiefgarage befand, um Hilfe. Er stellte sich vor das Auto der Frau und wollte dieses beim Zurücksetzen anschieben. Fatalerweise legte die Fahrerin dabei den Vorwärtsgang ein.

Ein Bein des Mannes wird eingeklemmt

Da der Mann nicht mehr ausweichen konnte, wurde sein Bein unter dem Fahrzeug eingeklemmt. Mehrere Feuerwehrleute und Rettungssanitäter mussten den Mann befreien. Er wurde mit Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes in eine Klinik gebracht. Die Frau erlitt einen schweren Schock und kam nach einer notärztlichen Versorgung ebenfalls in ein Krankenhaus. Zur Bergung des Autos aus der Tiefgarage kam ein Spezialabschleppwagen an die Unfallstelle. Die Feuerwehr war mit 28 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen vor Ort. Der Rettungsdienst rückte mit zwei Rettungswagen, einem Notarztwagen sowie einem organisatorischen Leiter an. Während des Einsatzes sperrten Polizeikräfte die Heilbronner Straße für eine Stunde.