1 Der Unfall ereignete sich am Donnerstagabend. (Symbolbild) Foto: dpa/Matthias Balk

Am Donnerstagabend hat sich in Esslingen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Vier Autos waren daran beteiligt, der Schaden ist hoch.















In der Eugenie-von-Soden-Straße in Esslingen sind am Donnerstagabend vier Autos zusammengestoßen. Gegen 20.15 Uhr war eine 24-jährige Autofahrerin in Richtung Neckarstraße unterwegs. Offenbar aufgrund von Unachtsamkeit krachte sie mit ihrem Wagen ins Heck eines verkehrsbedingt wartenden Pkw eines 29-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto noch auf den Wagen davor geschoben – und dieser wiederum auf den Wagen vor ihm.

Enormer Schaden

Die Unfallverursacherin sowie der 29-Jährige erlitten nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Der Mann wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf circa 16.500 Euro.