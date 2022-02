1 Der Unfall ereignete sich am Sonntagnachmittag. Foto: Polizei/Andrzej Rembowski

Am Sonntagnachmittag hat sich auf der B27 bei Aichtal (Kreis Esslingen) ein Auto überschlagen. Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen davon.















Aichtal - Ein 59-jähriger Autofahrer hat sich am Sonntagnachmittag auf der B27 auf Höhe Aichtal (Kreis Esslingen) mit seinem Auto überschlagen. Dabei trug er laut Polizeiangaben leichte Verletzungen davon. Am Wagen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 8000 Euro.

Gegen Bäume geprallt

Gegen 15.40 Uhr fuhr der Mann auf der rechten Spur der Bundesstraße in Richtung Tübingen. Dabei kam er aus noch unbekannter Ursache im Bereich eines Recyclinghofs in der Gutenhalde nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort fuhr der Wagen eine Böschung hinauf und prallte frontal gegen mehrere Bäume. Anschließend überschlug sich der Pkw und blieb im Bereich eines Feldwegs auf dem Dach liegen.

Mit der Hilfe von Ersthelfern konnte der 59-Jährige das Fahrzeugwrack verlassen. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Sein Auto wurde abgeschleppt.