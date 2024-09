Heftiger Regen und Gewitter: Unwetter: Verspätungen am Flughafen Mallorca

Unwetter: Verspätungen am Flughafen Mallorca

1 Für Mittwoch warnt der Wetterdienst Aemet vor heftigen Regenfällen sowie schweren Sturmböen und rief die Alarmstufe Orange aus. Foto: Clara Margais/dpa

Teils heftige Regenfälle und Gewitter haben zu mehrstündigen Verspätungen am Flughafen von Mallorca geführt. Am Mittwoch sollten sich Reisende mit noch mehr Geduld wappnen.











Palma - Eine Schlecht-Wetter-Front mit heftigen Niederschlägen und Gewitter hat für erhebliche Verspätungen am Flughafen von Mallorca gesorgt. Seit dem Nachmittag starten alle Flüge anderthalb bis zwei Stunden später als geplant. Schnelle Besserung ist nicht in Sicht. Das Wetter soll am Mittwoch noch mieser werden.Es war zwar nur ein kurzer Regenguss, der war aber heftig und wurde von kräftigen Windböen begleitet. Das reichte, um den Flugverkehr erneut zu stören. Erst vor drei Wochen hatte das schlechte Wetter dafür gesorgt, dass zeitweise jeder fünfte Flug gestrichen werden musste und mache Passagiere tagelang auf einen Ersatzflug warteten.

Auch jetzt rät die spanische Flugsicherheitsbehörde Enaire allen Passagieren, sich rechtzeitig über Änderungen der Abflugzeit bei der jeweiligen Airline zu informieren. Das geht auch auf der Internetseite des spanischen Flughafenbetreibers Aena.

Warnung vor schwerem Unwetter am Mittwoch

Für den Mittwoch hat der nationale Wetterdienst Aemet für die gesamte Insel die Warnstufe Orange von 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr ausgerufen. Pro Quadratmeter könnten stellenweise bis zu 90 Liter Regen pro Stunde niedergehen und Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 120 Kilometer pro Stunden über die Insel fegen.



Am Donnerstag sind alle Unwetterwarnungen aufgehoben, das Wetter bleibt aber wechselhaft.