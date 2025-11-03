Heftige Explosion in Nürtingen: Geldautomaten gesprengt – Täter auf der Flucht

4 Die Wucht der Explosion war enorm. Foto: SDMG

Unbekannte Täter sprengen in der Nacht zum Montag einen Geldautomaten in Nürtingen-Raidwangen. Zeuge sehen mehrere Unbekannte flüchten. Was bislang bekannt ist.











Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Montag einen Geldautomaten der Volksbank in der Talstraße in Nürtingen-Raidwangen gesprengt. Die Täter befinden sich auf der Flucht.

Wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion berichtete, sprengten die Täter den Geldautomaten gegen 3.30 Uhr. Dabei entstand ein großes Trümmerfeld. Durch die heftige Explosion wurden Zeugen auf die Sprengung aufmerksam. Die Zeugen berichten von mehreren Unbekannten, die in einem dunklen Auto flüchteten.

Der Bereich rund um die Volksbank wurde abgesperrt. Foto: SDMG

Polizei und Feuerwehr eilten mit starken Kräften zum Tatort und sperrten den Bereich für die Spurensicherung ab. Wie die Unbekannten die Explosion hervorriefen und ob sie Beute machten, ist noch unbekannt. Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen.