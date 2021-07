1 Nach der Tat untersuchen Beamte der Kriminalpolizei den Bahnsteig am Esslinger Bahnhof. Foto: SDMG/Dietrich

Am Bahnhof in Esslingen ist es am Donnerstag zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Das ist nicht das erste Mal, dass dergleichen passiert. Ist der Bahnhof ein krimineller Brennpunkt?

Esslingen - Und wieder einmal hat sich am Bahnhof Esslingen eine Gewalttat ereignet: Am Donnerstagnachmittag sind auf einem Bahnsteig zwei Männer aufeinander losgegangen. Die Polizei in Reutlingen, die auch für den Landkreis Esslingen zuständig ist, wollte sich noch nicht dazu äußern, was genau vorgefallen ist. Doch einige bestätigte Hinweise lassen erahnen, dass es sich nicht um eine bloße Ohrfeige gehandelt haben kann. So trug einer der beiden Beteiligten schwere Verletzungen davon, der andere ist auf der Flucht. Nach dem Vorfall sperrten die Beamten einen Teil des Bahnsteiges ab, die Kriminalpolizei rückte an und untersuchte den Tatort. Bei Bildern wie diesen kommt die Frage auf: Wie gefährlich ist es dort?