Heddesheim in Rhein-Neckar-Kreis

1 Die Polizei ermittelt gegen den 24-Jährigen. Foto: dpa/Patrick Seeger

Ein Schlag ins Gesicht, ein Biss in den Oberarm – bei einer Polizeikontrolle werden vier Beamte von einem 24-Jährigen verletzt. Dabei war der Anlass der Kontrolle verhältnismäßig harmlos.

Heddesheim - Bei einer Kontrolle in Heddesheim (Rhein-Neckar-Kreis) hat ein Mann vier Polizisten verletzt. Zeugen hatten ihn gemeldet, weil er sich unter anderem immer wieder auf geparkte Autos setzte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Bei einer Kontrolle sei der 24-Jährige aggressiv gewesen und habe die Beamten beleidigt. Im weiteren Verlauf schlug er demnach einem Polizisten unvermittelt ins Gesicht, einem anderen biss er in den Oberarm.

Mann in psychiatrischer Einrichtung

Insgesamt seien vier Beamte so schwer verletzt worden, dass sie danach nicht mehr dienstfähig gewesen seien. Der Mann kam am Samstagabend in eine psychiatrische Einrichtung. Gegen ihn wird nun ermittelt.