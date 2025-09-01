Heatpump23 aus Stuttgart: Innovative Etagen-Wärmepumpe ist jetzt auf dem Markt
Georg Barbunopulos (l.) und Frederik Janzen haben sich ihre Etagen-Wärmepumpe 2024 patentieren lassen. Foto: Judith A. Sägesser

Seit Kurzem kann man die Etagen-Wärmepumpe des Start-ups Heatpump23 bestellen. Der Großteil der ersten 50 Geräte dürfte in Stuttgart anstelle der Gas-Etagenheizung installiert werden.

Frederik Janzen sitzt am Laptop in der Werkstatt und macht die letzten Tests an der Erfindung. Bald wird es ernst – darauf freuen er und Georg Barbunopulos sich schon. Bestellbar ist ihre Etagen-Wärmepumpe bereits, die 50 Geräte der ersten Charge werden zeitnah gefertigt. Sie werden ab November ausgeliefert und voraussichtlich großteils in Stuttgart installiert werden, sozusagen auf dem Heimatmarkt des Start-ups.

