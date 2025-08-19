HB Ludwigsburg: Kampf um die Lizenz geht weiter – Entscheidung bis Donnerstag?
1
Tomas Hlavaty (re.) beim Trainingsauftakt mit der HB Ludwigsburg – inzwischen sind die Spielerinnen in alle Winde verstreut. Foto: IMAGO/wolf-sportfoto

Nach einer Runde mit dem Insolvenzverwalter, Vereinsvertretern und Sponsoren hofft die HB Ludwigsburg weiter, in der Bundesliga starten zu können. Die Zeit drängt.

Der Termin rückt immer näher. Für den 30. August (19 Uhr/EWS-Arena) ist die Bundesligapartie der Handballerinnen der HB Ludwigsburg bei Frisch Auf Göppingen vorgesehen. Ob sie stattfindet, ist nach wie vor offen. „Die Situation ist sicher nicht normal und sehr unbefriedigend für uns“, sagt Frisch-Auf-Geschäftsführer Claus Mai. Plakate sind gedruckt, Tickets verkauft, die Halle geblockt. Kosten sind angefallen. Dass diese über eine Bürgschaft in Höhe von 50 000 Euro, die jeder Bundesligist bei der Liga hinterlegen musste, ausgeglichen werden könnten – ein schwacher Trost.

