Haute-Couture-Schauen in Paris: Extravagant und lässig – auf und neben dem Laufsteg

Haute-Couture-Schauen in Paris

14 Jennifer Lopez ist nicht der einzige Promi, der sich anlässlich der Haute-Couture-Schauen in Paris in Szene setzte. Foto: IMAGO/Bestimage/IMAGO/Denis Guignebourg / Bestimage

Wenn sich die großen Luxuslabels bei den Haute-Couture-Schauen in Paris präsentieren, sind die Stars nicht weit. Auf und neben dem Laufsteg sind die Looks ein Hingucker – nicht nur bei Jennifer Lopez.











Link kopiert

Aktuell laufen die Haute-Couture-Schauen in Paris – die großen Luxuslabels präsentieren ihre Kollektionen für den Frühling und Sommer. Bei der Show von Schiaparelli zogen vor allem drei Promis alle Augen auf sich: Sängerin Jennifer Lopez sowie die Schauspielerinnen Zendaya und Hunter Schafer.

Lopez kam in einem schwaz-weiß Look mit Rollkragenpullover und Rüschenjacke, ein Gürtel und eine auffällige Brille komplementierten ihr Outfit. Der „Spider Man“-Star Zendaya war durch eine Echthaarperücke kaum wiederzuerkennen. Das lässige schwarze Outfit wurde durch eine Schleppe abgerundet. Hunter Schafer, vor allem bekannt durch die Serie Euphoria, ließ tief blicken, auffälliger goldener Schmuck setzte sich vom Rest des Looks ab.

Wie sich die Stars und Models auf und neben den Laufstegen in Paris präsentiert haben, sehen Sie in unserer Bildergalerie.