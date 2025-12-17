Hausverbot für ganze Familie: „Das ist Sippenhaft“ – Chef entpuppt sich als „schlechter Verlierer“

1 Das Geschäftszentrum von Rohrdorf ist für Denis Dzemaili und seine Familie tabu. Foto: Eberhard Wein

Ein lebenslanges Hausverbot erschüttert eine Familie in Rohrdorf. Nach einem Arbeitsrechtsstreit trifft die harte Strafe nun auch die Kinder. Ihr Alltag ist massiv eingeschränkt.











Wenn die Söhne von Denis Dzemaili morgens in Rohrdorf (Landkreis Calw) zum Schulbus nach Nagold und Altensteig laufen, können sie nicht noch schnell beim Bäcker reinspringen. Wollen sie eine Brezel, müssen sie einen Freund beauftragen. Aber das ist eigentlich viel zu peinlich. Auch der Automatenladen gegenüber der Bäckerei ist für die beiden Jungs tabu. An einem Besuch im benachbarten großen Elektrogeschäft ist sowieso nicht zu denken. Es ist, als ob die beiden – 12 und 15 Jahre alt – beim Klauen erwischt worden wären. Dabei können sie überhaupt nichts für ihr Hausverbot.