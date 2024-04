Haustürgeschäfte mit Glasfaser in Denkendorf: Nur echt mit Logo, Ausweis und QR-Code

1 Die Telekom wirbt für ihre Glasfaseranschlüsse in der nächsten Zeit auch in Denkendorf direkt an den Haustüren. Foto: dpa/Matthias Rietschel

Auch in Denkendorf lässt die Telekom einen Subunternehmer für ihre Glasfaseranschlüsse werben. Für die Haustürgeschäfte gibt es klare Verhaltensvorgaben.











In einigen Kommunen im Kreis Esslingen hatte es in der jüngeren Vergangenheit – vorsichtig formuliert – Irritationen gegeben. Mitarbeiter der Telekom waren immer wieder äußerst forsch vorgegangen, um mittels Haustürgeschäften ihre Glasfaseranschlüsse an Mann oder Frau zu bringen. Vom Montag nächster Woche an wird nun auch in Denkendorf für das schnelle Internet geworben, worüber das Unternehmen nun allerdings vorab informiert.