1 Welches Haustier-Foto wird das beste sein? Foto: red/olt

Beim diesjährigen Haustiervoting kann jeder gewinnen, egal ob behaart, geschuppt oder gepanzert. Seien Sie mit ihrem Liebling dabei und gewinnen Sie tolle Preise.















Link kopiert

Esslingen - Egal ob heimisch oder exotisch, niedlich oder kurios: Dieses Jahr ist jedes Tier willkommen! Nach den erfolgreichen Katzen- und Hundevotings in den vergangenen Jahren veranstaltet die Eßlinger Zeitung zusammen mit Kölle Zoo diesmal ein großes Haustiervoting! Sie wollen mit Ihrem Liebling dabei sein? Dann schicken Sie uns einfach ein Foto ihres Tieres unter Angabe des Tiernamens, ihres Namens und ihres Wohnorts an online.redaktion@ez-online.de. Einsendeschluss ist Donnerstag der 28. Oktober. Eine Jury der Eßlinger Zeitung wählt zunächst die besten 20 Einsendungen aus. Vom 1. Bis 7. November können sie anschließend abstimmen, welches Tierbild sie am meisten überzeugt. Auf die drei Gewinner warten tolle Preise von Kölle Zoo: Für den ersten Platz gibt es einen Gutschein in Höhe von 50 Euro, Platz zwei darf sich über 30 Euro freuen und für den dritten Platz stellt das große Tierfachgeschäft 20 Euro Einkaufsguthaben zur Verfügung. Zudem schaffen es die Gewinnerbilder in einen Artikel in der Printausgabe der Eßlinger Zeitung. Und auch die Verlierer gehen nicht leer aus, alle Tiere werden in einer Bildergalerie auf unserer Website vorgestellt.