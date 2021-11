1 Das große Haustiervoting 2021 von Eßlinger Zeitung und Kölle Zoo: Stimmen Sie für ihre Favoriten ab! Foto: Pixabay/Collage: Patrick Kuolt

Mehr als 150 Einsendungen haben uns zu unserem großen Haustiervoting 2021 erreicht. Nun ist die Zeit gekommen, die Sieger des diesjährigen Fotowettbewerbs zu wählen – geben auch Sie Ihre Stimme beim großen Haustiervoting von Eßlinger Zeitung und Kölle Zoo ab!















Esslingen - Hunde, Katzen, Wüstenrennmäuse, Zwerghamster, Vögel, Kaninchen, Meerschweinchen, sogar ein Fuchs - das Teilnehmerfeld beim diesjährigen Haustiervoting von Eßlinger Zeitung und Kölle Zoo ist bunt. Eine Jury der EZ hat aus über 150 Einsendungen 20 Fotos ausgewählt, für die Sie nun bis zum 14. November abstimmen können.

Natürlich gehen auch die Teilnehmer, die es nicht ins Voting geschafft haben, nicht leer aus. Kommende Woche veröffentlichen wir einen separaten Artikel mit einer großen Bildergalerie aller Einsendungen.

So nehmen Sie an der Abstimmung teil

Die Teilnahme an der Abstimmung ist einfach und für jedermann möglich: Schauen Sie sich in Ruhe alle Bilder im Voting an. Sie haben dann die Möglichkeit, insgesamt fünf Stimmen an ihre Favoriten zu vergeben. Die ersten drei Plätze gewinnen jeweils einen Gutschein der Tierfachhandlung Kölle Zoo. Der Sieger des Votings erhält einen Gutschein im Wert von 50 Euro, für Platz zwei gibt es einen Kölle-Zoo-Gutschein im Wert von 30 Euro und der oder die Drittplatzierte darf sich über einen 20-Euro-Gutschein freuen.

Das große Haustiervoting 2021

Über Kölle Zoo

Mit 22 Erlebnismärkten in Deutschland und Österreich sowie mit über 700 Mitarbeitern gehört Kölle Zoo zu den führenden Tierfachgeschäften. In den Märkten beraten Sie die Kölle Zoo-Mitarbeiter individuell nach dem Motto „Herz und Verstand für Tiere“ rund um Hund, Katze, Vogel, Kleintier, Aquaristik und Gartenteich.

Innovatives Shopping, bei dem Einkaufen zum Wohlfühlerlebnis wird – mit diesem Konzept überzeugt Kölle Zoo seine Kunden immer wieder neu. Auf durchschnittlich 2500 Quadratmetern bieten die Erlebnismärkte dabei detailreich gestaltete Themenwelten und faszinierende Wasserlandschaften. Dazu gehört auch das umfangreiche Serviceangebot: Best-Preis-Garantie, Tieradoptionen, umfassende Tier-Ernährungsberatung im Erlebnismarkt sowie einzigartige BARF-Shops.

Ganz in Ihrer Nähe: die Kölle Zoo-Märkte in Esslingen und Stuttgart! Weitere Informationen finden Sie unter www.koelle-zoo.de - klicken Sie rein!