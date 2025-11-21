Haustiermesse in Stuttgart: Spinne in der Hand und Hund im Kinderwagen – das ist auf der Animal geboten

Spinne in der Hand und Hund im Kinderwagen – das ist auf der Animal geboten

12 Vom süßen Hund bis zur haarigen Spinne: Auf der Animal sind viele Arten und Rassen zu sehen Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttgart

Tierisch geht es seit Freitag in Halle 2 der Messe Stuttgart zu. Die Haustiermesse „Animal“ ist gestartet.











Die Messe in Stuttgart wird an diesem Wochenende zum Treffpunkt für Haustierbesitzer und -besitzerinnen. Auf der Heimtiermesse „Animal“ gibt es die Trends und Neuheiten rund um Katze, Hund und Hamster zu sehen.

Exoten und besondere Rassen werden zur Schau gestellt, beispielsweise warten auch Gesundheitschecks auf die Besucherinnen und Besucher – beziehungsweise ihre Tiere. Daneben gibt es Workshops rund ums Tier, außerdem zahlreiche Angebote, die sich an Familien und Kinder richten.

Die „Animal“ ist Teil des Stuttgarter Messeherbst. An vier Tagen finden dabei sechs Messen in acht Hallen statt. Es werden mehr als 1000 Stände aufgebaut. Der tierische Teil startete am Freitag, und am ersten der drei Tage war direkt einiges los.

In unserer Bildergalerie zeigen wir einige Impressionen von der „Animal“.