Jedes Haustier bringt andere Qualitäten mit sich. Mit manchen kann man kuscheln oder spielen, andere sind besonders pflegeleicht und manche kann man einfach gut anschauen. Auch die Deutschen sind begeistert von Haustieren. Mit 47 Prozent aller Haushalte in Deutschland befindet sich in fast jedem zweiten Haushalt ein Haustier. Insgesamt gibt es in Deutschland damit 34,7 Millionen Haustiere.

Das hat eine repräsentative Studie des Marktforschungsinstituts Skopos ergeben, die für den Industrieverband Heimtierbedarf und den Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe Deutschlands bei 7000 Haushalten durchgeführt wurde. Dabei kam auch heraus, welches Haustier die Deutschen am liebsten bei sich daheim haben.

Die ersten drei Plätze machen Tiere mit Fell

Der Liebling der Deutschen findet sich in 26 Prozent der Haushalte: Die Katze. Insgesamt leben in Deutschland 16,7 Millionen Katzen. Auf dem zweiten Platz folgt ein weiterer Vierbeiner: Der Hund. Den gibt es 10,3 Millionen Mal in deutschen Haushalten. Auch noch auf dem Podest und auf dem dritten Platz sind Kleintiere wie Kaninchen, Hamster oder Meerschweinchen. 4,6 Millionen Kleintiere leben in fünf Prozent der Haushalte in Deutschland.

Aber auch Vögel sind bei den Deutschen beliebt. Immerhin gibt es ganze 3,1 Millionen Ziervögel hierzulande. Darauf folgen Fische mit einer Anzahl von 2,3 Millionen – 3,7 Millionen sind es, wenn man Fische aus Gartenteichen mitzählt. Letztlich finden sich in Deutschland auch einige Reptilien. Davon leben 1,2 Millionen in zwei Prozent der deutschen Haushalte.

Die meisten dieser Tiere leben in Deutschland in Mehrpersonenhaushalten mit 36 Prozent. Zweipersonenhaushalte haben dagegen in 34 Prozent ein Tier in den eigenen vier Wänden. Bei Einpersonenhaushalten liegt der Prozentsatz bei immerhin 29. Haushalte mit Kindern haben sogar in 69 Prozent aller Fälle ein Haustier bei sich.