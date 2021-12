1 Wenn das Haar plötzlich ausfällt, wird das für Betroffene meist zur nervlichen Zerreißprobe. Foto: Woman photo created by freepik

Haarausfall und dünner werdendes Haar ist für viele Frauen und Männer eine große Herausforderung. Haare sind ein wichtiges Wiedererkennungsmerkmal und volles, glänzendes Haar ein Zeichen von Jugendlichkeit.















Wenn das fehlt, leidet oft auch das Selbstbewusstsein. Um dem Haarverlust Herr zu werden, greifen Betroffene im ersten Schritt auf Hausmittel gegen Haarausfall zurück. Besonders beliebt ist dabei Basilikum gegen Haarausfall, wie es auch in kosmetischen Produkten angewendet wird. Aber auch andere Mittel aus dem Küchenschrank sind für viele im Kampf gegen Haarprobleme unverzichtbar geworden.

Was sind die Ursachen für Haarausfall?

Wenn das Haar plötzlich ausfällt, wird das für Betroffene meist zur nervlichen Zerreißprobe. Denn mit jedem weiteren Tag ohne ein Gegenmittel lichtet sich das Haar zusehends und verliert an Fülle - das versetzt vor allem Frauen in Panik. Bis die Ursache für den Haarausfall gefunden ist, kann viel Zeit vergehen. Denn viele verschiedene Faktoren können den Haarverlust verursachen.

Erblich bedingter Haarausfall

Der erblich bedingte Haarausfall ist die häufigste Ursache für den Haarverlust insbesondere bei Männern. Aber auch Frauen können unter genetisch bedingtem Haarausfall leiden.

Ursache für den Haarverlust ist dabei eine Überempfindlichkeit der Haarfollikel gegenüber dem Hormon Dihydrotestosteron (DHT).

DHT ist die aktivste Form von Testosteron und entsteht, wenn Testosteron in Verbindung mit dem Enzym 5-alpha-Reduktase kommt. Wenn die Haarwurzeln empfindlich reagieren, beginnen sie zu verkümmern. Das beeinträchtigt das Haarwachstum und sorgt dafür, dass das Haar schneller ausfällt und langsamer bzw. nicht mehr nachwächst. Die Haardichte nimmt dabei über mehrere Monate und Jahre hinweg ab, bis die Kopfhaut immer stärker sichtbar wird und sich schließlich eine Halbglatze bzw. Glatze bildet.

Haarausfall aufgrund von Hormonschwankungen

Hormonell bedingter Haarausfall ist nicht erblich bedingt. Hormonelle Schwankungen verursachen insbesondere bei Frauen Haarprobleme, da sie in verschiedenen Phasen ihres Lebens starke Hormonumstellungen durchmachen. Zu diesen zählen die Schwangerschaft und Wechseljahre.

Bei einer Schwangerschaft steigt der Östrogenspiegel um ein Vielfaches und sinkt nach der Geburt stark ab. Dadurch wird die Wachstumsphase der Haare wieder verkürzt und es fallen vermehrt Haare aus. In den Wechseljahren hingegen schwankt der Östrogenspiegel, bis er schließlich abfällt. Relativ dazu erhöht sich der Anteil an Androgenen wie Testosteron, wodurch sie einen größeren Einfluss auf den Körper und auch auf die Follikel in der Kopfhaut haben. Auch hier reagieren die Haarwurzeln empfindlich auf die hormonelle Veränderung, was das Haarwachstum verkürzt. Es kommt zu diffusem Haarausfall, bei dem sich die Scheitelregion lichtet.

Haarausfall wegen Vitaminmangels

Für gesundes, volles und glänzendes Haar werden Mikronährstoffe benötigt. Das Haarwachstum ist abhängig von Nährstoffen, ebenso wie alle anderen Stoffwechsel- und Wachstumsprozesse. Bei einer einseitigen und vitaminarmen Ernährung wird kaum der tägliche Bedarf wichtiger Vitamine gedeckt, die den Haarwurzeln anschließend für ein gesundes Wachstum fehlen. Liegt Haarausfall oder auch brüchiges und dünnes Haar vor, kann das auf einen Mangel an Vitamin D, den B-Vitaminen, Zink Eisen und Vitamin H (Biotin) in der Kopfhaut zurückgeführt werden.

Stressbedingter Haarausfall

Stress ist für viele Menschen ein täglicher Begleiter im Alltag. Die negativen Auswirkungen von Stress auf die Psyche sind längst bekannt, aber auch der Körper leidet unter anhaltendem Stress. Die ständige Ausschüttung von Stresshormonen versetzt den Körper in dauerhafte Alarmbereitschaft. Das setzt Botenstoffe frei und löst Entzündungsreaktionen aus, u.a. auch in den Haarwurzeln. Diese beeinträchtigen das Haarwachstum, indem sie die Wachstumsphase unterbrechen und das Haar vorzeitig ausfallen lassen oder für brüchiges und glanzloses Haar sorgen.

Krankheitsbedingter Haarausfall

Wenn die Haare plötzlich ausfallen oder die Haarstruktur sich deutlich verändert, kann auch eine Krankheit die Ursache sein. Krankheitsbedingter Haarausfall kann z.B. durch eine Erkrankung der Schilddrüse ausgelöst werden. Auch Hauterkrankungen, die die Kopfhaut betreffen, begünstigen das Ausfallen der Haare.

Eine spezielle Form des krankheitsbedingten Haarausfalls ist der kreisrunde Haarausfall. In diesem Fall liegt eine Autoimmunerkrankung vor, bei der das Immunsystem die eigenen Haarwurzeln angreift. Typischerweise entstehen hierbei scharf abgegrenzte kahle Stellen am Kopf.



Wie viel Haarausfall ist normal?

Jeder Mensch verliert täglich Haare. Jedes Haar durchläuft einen 3-Phasen Wachstumszyklus und fällt nach einiger Zeit aus. Da jedes Haar an einer anderen Stelle in diesem Wachstumszyklus steht, fallen auch nicht alle Haare gleichzeitig aus.

Ein Haarverlust von 80-100 Haaren täglich liegt im Normalbereich. Bei grobem Styling kann es vereinzelt auch passieren, dass mehr Haare ausfallen. Und auch jahreszeitenbedingt können mehr Haare ausfallen. Liegt die Anzahl der ausgefallenen Haare jedoch über einen längeren Zeitraum bei über 100 Haaren, sollte nach der Ursache gesucht werden.

Insbesondere mit zunehmendem Alter fallen die Haare verstärkt aus, da der Wachstumsprozess altersbedingt verkürzt ist. Die Haare fallen daher nicht nur zu einem früheren Zeitpunkt aus, sie wachsen auch deutlich langsamer nach. Mit der Zeit führt das dazu, dass das Haar dünner und kürzer wird. Das ist zwar ein natürliches Zeichen des Älterwerdens, allerdings versuchen die meisten ihr volles und langes Haar auch im Alter zu erhalten.



Was tun bei starkem Haarausfall?

Die Behandlung von Haarausfall richtet sich ganz nach der Ursache. Je nachdem was der Auslöser des Haarproblems ist, sind andere Maßnahmen zur erfolgreichen Bekämpfung notwendig. Neben Tipps aus dem Netz sollte auch immer eine professionelle Meinung eingeholt werden, um den Haarausfall schnellstmöglich zu stoppen.

Vitaminmangel ausgleichen

Wenn die Haare plötzlich verstärkt ausfallen, kann der Gang zum Arzt Aufschluss darüber geben, ob ein Vitaminmangel vorliegt. Außerdem kann nur ein Arzt Krankheiten als Ursache für den Haarausfall ausschließen. Fehlen dem Körper wichtige Nährstoffe, sollten diese über eine gesündere Ernährung oder Nahrungsergänzungsmittel zugeführt werden. Am häufigsten tritt in Deutschland ein Vitamin D-Mangel auf. Wer sich vegetarisch ernährt, sollte auf eine ausreichende Zufuhr von Eisen und Vitamin B12 Acht geben.

Eine ausgewogene Ernährung kann zudem das Gleichgewicht im Säure-Basen-Haushalt des Körpers wiederherstellen, was Haut- und Haarproblemen vorbeugt.

Stress reduzieren

Andauernder Stress belastet Körper und Geist. Viele Menschen reagieren bei psychischer Belastung mit Haarverlust. Stressquellen sollten daher möglichst schnell identifiziert und beseitigt oder zumindest weitestgehend reduziert werden. Wichtig ist es auch zu lernen, mit Stresssituationen entspannter umzugehen und sich regelmäßig eine Auszeit zu gönnen. Dazu gehört auch Entspannungstechniken zu erlernen oder einen Ausgleich zu finden, um Stress abzubauen.

Pflege der Kopfhaut und Haare

Die Versorgung von Kopfhaut und Haar mit Nährstoffen sollte nicht nur von innen, sondern auch von außen erfolgen. Die Haarwäsche und Haarpflege spielt eine entscheidende Rolle bei der Erhaltung von gesundem und dichtem Haar.

Bei der Haarpflege sollte auf ein pH-neutrales Shampoo ohne aggressive Tenside geachtet werden. Auch Alkohol kann die Kopfhaut und das Haar austrocknen und so Haarausfall provozieren. Eine Haarspülung mit Vitaminen und Keratin kann die Haarstruktur glätten und Haarbruch vorbeugen. Regelmäßige Haarkuren und die Pflege mit Haarölen spenden Feuchtigkeit und können das Haarwachstum anregen. Außerdem sind Kopfhautmassagen wichtig, um die Durchblutung der Kopfhaut zu fördern und so die Nährstoff- und Sauerstoffversorgung der Haarwurzeln zu verbessern. Dazu können z.B. Bürsten aus Silikon zu Hilfe genommen werden.

Wer unter Haarausfall leidet, sollte das Styling mit Hitze auf eine Minimum reduzieren. Glätteisen und Lockenstäbe sowie heißes Föhnen strapazieren die Haare und machen sie trocken und brüchig. Das gilt auch für Stylingprodukte wie Haarspray.

Medikamente gegen Haarausfall

Nicht immer sind Nahrungsergänzungsmittel und ein schonender Umgang mit den Haaren ausreichend, um den Haarausfall zu stoppen. Insbesondere bei erblich bedingtem Haarausfall sind diese Tipps meist nicht erfolgreich. In diesem Fall sind Medikamente gegen Haarausfall eine weitere Option.

Das bekannteste Medikament gegen Haarausfall ist Minoxidil. Minoxidil ist zwar nicht verschreibungspflichtig, aber wird nur in der Apotheke verkauft. Ursprünglich als Blutdrucksenker eingesetzt, wurde die Wirkung von dem Stoff zufällig entdeckt. Noch ist der genaue Wirkmechanismus nicht geklärt, allerdings ist die Wirkung von Minoxidil in verschiedenen Studien nachgewiesen worden. Das Medikament stoppt den Haarausfall und regt das Haarwachstum an. Nachteil: Das Mittel kann starke Nebenwirkungen hervorrufen.

Ein weiteres verschreibungspflichtiges Medikament gegen erblich bedingten Haarausfall ist Finasterid, was vor allem von Männern verwendet wird. Jedoch sind für das Mittel starke Nebenwirkungen bekannt, weshalb die Anwendung in Verruf geraten ist.

Die 4 besten Hausmittel gegen Haarausfall

Hausmittel sind bei sämtlichen inneren und äußeren Beschwerden für viele wie der Erste-Hilfe-Koffer. Sie sind nicht nur kostengünstig, sondern auch schnell verfügbar und ohne Nebenwirkungen. Auch bei Haarausfall gibt es zahlreiche Helfer aus der Küche oder der Natur. Klassische Hausmittel wie Apfelessig und Haferflocken gegen Haarausfall sind den meisten bekannt. Dabei gibt es deutlich effektivere Hausmittel gegen Haarausfall. Diese Hausmittel kannten Sie garantiert noch nicht:

Nr.1 Tipp: Basilikum gegen Haarausfall

Als leckeres Topping für Pizza und Pasta ist Basilikum beim Kochen kaum wegzudenken. Das Kraut, welches auch Königskraut genannt wird, ist reich an Mineralstoffen, Vitaminen und Antioxidantien. Als Mittel bei Haarausfall ist Basilikum noch nicht vielen bekannt.

Wissenschaftler entdeckten die Wirkung von Basilikum auf das Haar zufällig, als sie eine Anti-Aging-Creme mit einem Extrakt aus Basilikum testeten. Bei den Testpersonen zeigten sich nach einiger Zeit dichtere Augenbrauen.

Am betsen wirkt Basilikum als biotechnologisch aufbereiteter Wirkstoff. Studien haben zeigen können, dass das Extrakt hemmend auf das Enzym 5-alpha-Reduktase hemmt, das eine wesentliche Rolle bei Haarausfall spielt. Mit Hilfe des Basilikum-Extrakts können außerdem bestimmte Zellen stimuliert werden, die die Bildung von Haarfollikeln regulieren.

Der Wirkstoff wird z.B. in der Rezilin Haarkur verwendet. Das Haaröl auf natürlicher Basis beugt nicht krankheitsbedingtem Haarausfall vor. In Verbindung mit pflegenden Ölen versorgt Basilikum die Kopfhaut und das Haar mit wichtigen Nährstoffen und neutralisiert dank der enthaltenen Antioxidantien freie Radikale, die die Haarwurzel schädigen.

Knoblauch gegen Haarausfall

Knoblauch ist ebenfalls in fast jeder Küche zu finden und und gehört zu den besten Hausmitteln bei Erkältungsbeschwerden. Die Knolle ist aber auch ein effektives Hausmittel gegen Haarausfall.

Knoblauch enthält zahlreiche Vitamine und Mineralien und ist für seine antibiotische Wirkung bekannt. Sowohl bei der äußeren als auch inneren Anwendung hat er eine gefäßerweiternde und damit durchblutungsfördernde Wirkung. Der positive Effekt bei Haarausfall ist ebenfalls auf diesen Mechanismus zurückzuführen. Umso besser die Durchblutung, desto besser ist auch die Versorgung der Haarwurzeln mit Nährstoffen sowie Sauerstoff. Dadurch kann der Haarausfall gestoppt und das Haarwachstum unterstützt werden.

Rote Bete Saft gegen Haarausfall

Rote Bete enthält reichlich Vitamin B6, Folat, Kalium. All diese Nährstoffe sind notwendig für kräftiges und gesundes Haar. Die enthaltenen Betaine stärken die natürlichen Abwehrkräfte der Haarzellen. Zudem enthält Rote Bete ein starkes natürliches Antioxidans, das der Knolle ihre intensive Farbe verleiht. Der antioxidative Effekt schützt die Haarwurzeln vor den Schäden durch freie Radikale und trägt so zu einem normalen Haarwachstum bei.

Für die Anwendung gegen Haarausfall wird der Saft der Roten Bete verwendet. Dabei sollte beachtet werden, dass dieser helle Haare färben kann.

Zwiebeln gegen Haarausfall

Die Zwiebel ist in jedem Vorratsschrank zu finden und ähnlich wie Knoblauch ein echtes Hausmittel-Multitalent.

Zwiebeln sind reich an Schwefel-Verbindungen, die dem Haar als Baustein dienen und somit die Haarstruktur und das Haarwachstum verbessern können. Außerdem enthält das Gemüse zahlreiche Vitamine und Spurenelemente wie B-Vitamine, Vitamin C, Kalium und Selen. Sie zeichnet sich durch ihren hohen Gehalt an Antioxidantien aus und reduziert somit oxidativen Stress, der das Haarwachstum beeinträchtigt.

Als Hausmittel gegen Haarausfall ist der durchblutungsfördernde Effekt der Zwiebel von großer Bedeutung. Eine bessere Durchblutung der Kopfhaut bedeutet eine verbesserte Versorgung der Haarwurzeln mit wichtigen Nährstoffen. Dadurch kann die Wachstumsphase auf natürliche Weise verlängert und das Haar gestärkt werden.