1 Hausmittel sind eine beliebte Alternative, um das Hautbild schonend zu verjüngen. Foto: z

Auch wenn Falten zum Älterwerden dazu gehören, sind sie oft nicht gern gesehen. Um sie loszuwerden, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es braucht nicht gleich die Behandlung mit Hyaluronsäure und Botox oder das Face-Lifting.















Link kopiert

Hausmittel sind eine beliebte Alternative, um das Hautbild schonend zu verjüngen. Aloe Vera, Zitronen und Gurken sind längst bekannt. Wir verraten unten 3 weitere effektive Hausmittel gegen Falten, die Sie sicherlich noch nicht kannten!

Wie entstehen Falten?

Jeder Mensch bekommt im Laufe seines Lebens Falten. Das lässt sich auch nicht verhindern und ist von der Genetik so festgesetzt. Der natürliche Alterungsprozess betrifft den ganzen Körper und somit auch die Haut. Erheblich wirken sich aber auch die äußeren Einflüsse aus, die dafür sorgen, dass die Haut schneller altert und Falten frühzeitig entstehen.

Der natürliche Alterungsprozess der Haut

Schon mit Mitte 20 beginnt die Haut sichtbar zu altern. Der Körper produziert Kollagen, Elastin und Hyaluronsäure. Diese Stoffe sind für die Elastizität, Spannkraft und Feuchtigkeitsversorgung der Haut verantwortlich. Durch den Alterungsprozess lässt diese Produktion nach. Die Folge: Die Haut erschlafft und es zeigen sich erste Falten wie zum Beispiel Krähenfüße.

Mit zunehmendem Alter verlangsamt sich zusätzlich die Zellerneuerung. Die Haut kann sich nicht mehr so gut von schädigenden Einflüssen erholen. Das Unterhautfettgewebe wird dünner, was sich vor allem im Augenbereich in Form von Falten und Augenringen bemerkbar machen kann. Die Haut verliert immer mehr Feuchtigkeit, sie trocknet aus und es kommt verstärkt zu feinen Falten, die immer tiefer werden.

Auch die Anzahl der Blutgefäße wird weniger. Dadurch verschlechtert sich die Sauerstoff- und Nährstoffversorgung und die Haut altert.

Sonne (UV-Strahlung)

Hauptursache für die Entstehung von Falten ist die Sonneneinstrahlung. Wenn die Haut über lange Zeit ungeschützt der UV-Strahlung ausgesetzt ist, altert sie deutlich schneller und es entstehen zusätzlich Pigmentstörungen wie Altersflecken.

Durch die UV-Strahlung bilden sich vermehrt freie Radikale, die die Hautalterung vorantreiben, indem sie die Hautzellen schädigen. Dadurch werden auch die Kollagen- und Elastinfasern zerstört. Die Haut verliert an Elastizität und auch die Fähigkeit, Wasser zu speichern nimmt ab. Insgesamt wird die Haut trocken und altert sichtbarer.

Der Lebensstil

Die Ernährung und die allgemeinen Lebensgewohnheiten wirken sich deutlich auf den natürlichen Hautalterungsprozess aus. Vieles davon kann dafür verantwortlich sein, dass sich schneller und mehr Falten bilden.

Ungesunde Ernährung

Besonders Zucker ist ein Feind der Haut. Durch den übermäßigen Konsum von Zucker (besonders Glukose und Fruktose) kommt es im Körper zur sogenannten Glykation. Die Zuckermoleküle kleben sich an die Kollagenfasern und schädigen diese so. In Folge ist die Haut weniger elastisch und wird anfälliger für die Bildung von Falten.

Einfache Kohlenhydrate wie Nudeln, Backwaren oder Brot enthalten viel Zucker, der vom Körper zur schädigenden Glukose umgewandelt wird.

Auch eine vitamin- und nährstoffarme Ernährung fördert die Faltenbildung. Um Kollagen und Elastin zu produzieren, benötigt der Körper diese Stoffe. Fehlt es der Haut hingegen an Vitaminen und Nährstoffen, wird sie trocken, fahl und es zeichnen sich verstärkt Falten ab.

Alkohol- und Nikotinkonsum

Die beiden Genussgifte schaden dem Körper und somit auch der Haut beträchtlich. Ein hoher Alkoholkonsum schwächt das Bindegewebe, wodurch die Haut erschlafft. Dabei entzieht der Alkohol dem Körper nicht nur Wasser, sondern auch wichtige Vitamine und Nährstoffe. Die Entstehung von Falten wird so gleich doppelt begünstigt.

Ähnliches gilt für den Nikotinkonsum. Auch dieser wirkt sich negativ auf den Hautalterungsprozess aus. Frauen altern durch das Rauchen schneller als Männer. Einerseits wirken sich die Giftstoffe einer Zigarette auf den Östrogenspiegel aus. Dieser wirkt sich bei Frauen verstärkt auf das Hautbild aus. Der männliche Körper produziert weniger Östrogene, weshalb die Auswirkungen nicht so drastisch sind. Ergänzend ist die Haut der Männer deutlich dicker, weshalb sie erst später Falten bildet.

Kohlenmonoxid und Nikotin verschlechtern die Durchblutung. Da die Sauer- und Nährstoffversorgung der Haut dadurch eingeschränkt wird, trocknet sie schneller aus und wirkt blass. Hinzu kommt, dass die Elastin- und Kollagenfasern durch das Nikotin schneller abgebaut werden, wodurch die Faltenbildung gefördert wird.

Stress und Schlafmangel

Besonders der Schlaf ist für die Haut wertvoll, da sie dann die Zeit hat sich zu erholen. Schlafmangel fördert die Entstehung von freien Radikalen, die die Hautzellen zerstören und die Entstehung von Falten vorantreiben. Außerdem wird die Haut häufig trocken und dünner, wodurch sich Falten verstärkt abzeichnen. Im Schlaf schüttet der Körper zusätzlich ein wichtiges Hormon aus, das zur Regeneration der Haut beiträgt. Wird dieses Hormon nicht mehr produziert, ist es für die Haut zunehmend schwerer, sich zu erholen. Im Alter wirkt sich das noch stärker aus, da die Kollagen- und Elastinproduktion abnimmt und die Zellerneuerung nachlässt.

Auch durch Stress bilden sich die schädigenden freien Radikale. Zusätzlich erhöht sich der Zuckergehalt im Körper, wodurch es zur Glykation kommt. Hinzukommend sorgt Stress häufig dafür, dass man eine ausgewogene Ernährung vernachlässigt, sich keine Zeit für Sport nimmt und nicht genügend schläft - bekannte Faktoren, die sich negativ auf die Hautalterung und die Entstehung von Falten auswirken.

Umweltverschmutzung

Ein Faktor, der vor allem in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewinnt, ist die Umweltverschmutzung. Die Haut wird nicht nur trocken und neigt zu Rötungen und Akne, auch Altersanzeichen wie Altersflecken und Falten werden durch die Umweltverschmutzung verstärkt.

Diese 3 Hausmittel gegen Falten kannten Sie sicher nicht!

Die klassischen Hausmittel gegen Falten sind Aloe Vera, Gurken, Zitronen oder aber auch Öle wie Kokosöl. Wir verraten 3 weitere Hausmittel und Rezepte, die dank ihrer Pflanzenstoffe teils noch effektiver gegen Falten wirken können.

Nr. 1 Hausmittel: Moos gegen Falten

Moos klingt im ersten Moment noch etwas ungewöhnlicher als die ersten beiden Alternativen. Dabei konnte die Wirkung von Moos gegen Falten sogar in Studien belegt werden, was bei den anderen genannten Tipps nicht der Fall ist.

In einer Salbe verarbeitet, kann ein besonderes Extrakt aus der Moos-Pflanze die Hautalterung verlangsamen und Falten reduzieren. Die Haut kann sich besser an äußere Einflüsse wie z.B. das Klima anpassen und kann resistenter gegen Zellschäden sein. Außerdem soll sie weniger Feuchtigkeit verlieren. Dadurch bleibt die Haut im Gesicht länger straff und glatt. Die Biovolen Aktiv-Moossalbe, die den speziellen Wirkstoff aus Moos beinhaltet, kann durch ergänzende Inhaltsstoffe wie Hyaluronsäure und pflegende Öle die Haut glätten und Falten optisch aufpolstern.

Täglich aufgetragen auf das Gesicht, den Hals und das Dekolleté kann die Aktiv-Moossalbe das Hautbild verbessern und die Haut länger faltenfrei halten.

Hausmittel 2: Papaya gegen Falten

Die Papaya ist ein wahres Superfood in Sachen Anti-Aging. Neben den Antioxidantien Vitamin A, Vitamin C, Vitamin E und Beta-Carotin, enthalten die Kerne das Enzym Papain. Einerseits verbessert es die Elastizität der Haut und sorgt andererseits dafür, abgestorbene Hautzellen von der Gesichtshaut zu lösen. Die obere Hautschicht wird dadurch geglättet und feine Fältchen können so verringert werden.

Für eine Papaya-Maske einfach etwas Fruchtfleisch pürieren und mit 1 TL Honig vermischen. Um den Effekt zu verstärken, können zusätzliche Zutaten wie 1 EL Olivenöl und / oder etwas Avocado hinzugefügt werden. Die Anti-Falten-Maske auf die Haut auftragen und nach einer Einwirkzeit von 15 Minuten mit lauwarmem Wasser abwaschen.

Auch mit den papainhaltigen Kernen lassen sich Gesichtsmasken herstellen. Diese werden getrocknet und anschließend gemahlen. Im Anschluss mit etwas Honig vermischen und auf die Gesichtshaut auftragen. Die Mischung sollte für etwa 15-20 Minuten einziehen. Danach abwaschen und eine Hautpflege auftragen.

Hausmittel 2: Schwarzkümmelöl gegen Falten

Auch Schwarzkümmelöl ist ein interessantes natürliches Anti-Aging-Mittel. Es kann sowohl als innere Medizin als auch äußerlich angewendet werden. Besonders Hautprobleme im Alter lassen sich verringern. Die Mineralien und Vitamine (z.B. Vitamin C & E) sollen die Entstehung von Falten vorbeugen. Durch die enthaltene Linolsäure versorgt das Schwarzkümmelöl vor allem mit viel Feuchtigkeit, wodurch das Hautbild optisch straff und strahlend erscheint.

Das Schwarzkümmelöl kann nach der gründlichen Reinigung unverdünnt auf das Gesicht aufgetragen werden. Allerdings kann das ätherische Schwarzkümmelöl allergische Hautreaktionen hervorrufen, weshalb das Mittel besser nicht direkt im Gesicht, sondern an einer unauffälligen Stelle ausgetestet werden sollte. Auch der Arzt oder Apotheker kann hier Rat geben.

Wie kann man Falten vorbeugen? Tipps, Tricks & Methoden

Um die Faltenbildung möglichst lange hinauszuzögern, gibt es verschiedene Tipps, Tricks und Methoden. In erster Linie zielt die Vorbeugung darauf ab, schädigende Auslöser zu vermeiden. Wer sich ausgewogen ernährt und Alkohol sowie Zigaretten vermeidet, hat schon einiges gegen die frühzeitige Faltenbildung getan. Stress und Schlafmangel sollte vermieden werden. Wer seine Haut lang jung halten möchte, sollte außerdem darauf achten viel zu trinken (Wasser oder ungesüßten Tee!).

Da besonders die Sonne der Haut schadet und sie viel schneller altern lässt, ist ausreichend Sonnenschutz in der Hautpflege unerlässlich. Am besten wird nach der Nutzung einer Anti-Aging-Pflege wie der Aktiv-Moossalbe eine Sonnencreme mit mindestens LSF 30 aufgetragen. Dabei sollte vor allem das Gesicht, der Hals und das Dekolleté eingecremt werden - diese Hautstellen sind besonders häufig der Sonne ausgesetzt.

Nicht nur zu wenig Schlaf, auch die falsche Schlafposition kann Furchen verursachen! Zu unseren Tipps, um Falten vorbeugen zu können, zählt also auch die geeignete Schlafposition. Bauch- und Seitenschläfer beanspruchen die Haut im Gesicht erheblich mehr - sie wird überdehnt, verschoben und die Durchblutung verschlechtert sich durch den Druck. Stattdessen also lieber auf dem Rücken schlafen, auch wenn es meist etwas Gewöhnung braucht. Wer nicht auf die gemütliche Bauch- oder Seitenposition verzichten möchte, sollte einen Kissenbezug aus Seide nutzen. Seide ist deutlich schonender zur Haut als grobe Baumwollfasern. Übrigens profitieren davon auch die Haare.