Haushaltsplan für 2025 vorgestellt: Wie lange kann Wernau noch vom Ersparten leben?

1 Die Ganztagesbetreuung an der Schlossgartenschule erfordert Investitionen. Foto: /Ait Atmane

Mit dem, was sie in den guten Jahren seit 2018 angespart hat, kommt die Stadt im Kreis Esslingen momentan noch über die Runden. Doch das Defizit wächst dramatisch. So sieht die Finanzlage aus.











Ganze 1,4 Millionen Euro im Minus: Mit dieser Zahl schließt der Haushaltsplan der Stadt Wernau im Jahr 2025 ab. So steht es in dem Entwurf, den der Beigeordnete Michael Bauer dem Gemeinderat vorlegte. 2026 sieht es noch düsterer aus, Bauer geht von einem Defizit in Höhe von 5,7 Millionen Euro aus. Die Stadt kann aber von ihren Rücklagen zehren und so den Haushalt noch ins Lot bringen – das sei ein Haushaltsausgleich der zweiten Stufe, erklärte Bauer. Für das kommende Jahr ist auch keine neue Kreditaufnahme geplant, die Reserven schmelzen allerdings zusammen.