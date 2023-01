Es wird an vielen Themen gleichzeitig gearbeitet

Haushaltsdebatte in Leinfelden-Echterdingen

1 Die Stadt soll nicht nur für Radler, sondern auch für Fußgänger mehr tun, finden mehrere Fraktionen. Foto: /Philipp Braitinger

93 Anträge stellten die Fraktionen des Gemeinderates in Leinfelden-Echterdingen für den Doppelhaushalt 2023/2024. Am Dienstag wurde im Technischen Ausschuss über einen Teil der Anträge beraten.















Finanzielle Auswirkungen für den kommenden Doppelhaushalt haben aus Sicht der Stadtverwaltung lediglich 17 der 93 Anträge, die die CDU (12 Anträge), die Freien Wähler/FDP (16 Anträge), die SPD (31 Anträge), Bündnis 90/Die Grünen (19 Anträge) und L.E. Bürger/Demokratie in Bewegung (DiB) (15 Anträge) noch im vergangenen Jahr eingebracht hatten. Die Debatte über den Haushalt 2023/2024 wird von den Fraktionen des Gemeinderates nicht nur in Leinfelden-Echterdingen gerne auch für Themen genutzt, die in keinem unmittelbaren Zusammenhang mit dem Etat der Stadt stehen.