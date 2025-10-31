Haushaltsberatungen: Steigt Plochinger Schuldenstand in Zukunft auf mehr als 35 Millionen Euro?
1
Im Plochinger Rathaus wurde bereits mit spitzer Feder gerechnet. Ein sattes Minus wird dennoch unvermeidlich sein. Foto: Roberto Bulgrin

Die Stadt Plochingen rechnet in Zukunft mit tiefroten Zahlen, sieht sich aber dennoch in der Lage, wichtige Ziele weiterzuverfolgen. Der Schuldenstand könnte drastisch steigen.

In zwei Sätzen, die Bürgermeister Frank Buß, im Rahmen seiner Haushaltsrede auspackte, lässt sich die Situation der Stadt Plochingen – und die vieler anderer Kommunen – kurz und knapp zusammenfassen: „Die noch guten Ausgangsbedingungen sind kein Ruhekissen“, betonte er. Und ergänzte wenig später: „Die Diskrepanz zwischen politischen Zielen und dem Machbaren wird immer größer.“

