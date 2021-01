Schlag gegen Drogenhandel in Esslingen und Wernau Polizei nimmt fünf Verdächtige fest – Große Rauschgiftmengen sichergestellt

Der Polizei ist am Dienstagabend ein Schlag gegen den organisierten Rauschgifthandel in der Region gelungen. In Esslingen und Wernau (Kreis Esslingen) stellten die Beamten große Mengen Drogen und mutmaßliches Dealergeld sicher. Fünf Tatverdächtige wurden festgenommen.