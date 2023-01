Für was die Stadt ihr Geld ausgeben soll

Haushaltdebatte in Leinfelden-Echterdingen

1 Bekommen künftig alle städtischen Mitarbeiter das 49-Euro-Ticket bezahlt? Der Oberbürgermeister Roland Klenk kann sich das für Leinfelden-Echterdingen durchaus vorstellen. Foto: Imago//Piero Nigro

Ende Februar wird der erste Doppelhaushalt von Leinfelden-Echterdingen verabschiedet. Auch im Verwaltungs-, Kultur- und Sozialausschuss wurde nun teils munter über unterschiedlichste Haushaltsanträge diskutiert.















Trotz der aktuellen Krisen spült die Gewerbesteuer kräftig Geld in die Stadtkasse von Leinfelden-Echterdingen. Die Kommune wird laut einer aktuellen Prognose in diesem Jahr 58 Millionen Euro durch diese Steuerart einnehmen, gab Oberbürgermeister Roland Klenk im jüngsten Verwaltungs-, Kultur- und Sozialausschuss (VKSA) bekannt. Das ist so viel wie noch nie. Im kommenden Jahr rechnet die Finanzverwaltung mit 45 Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen.