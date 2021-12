Zuversicht trotz Minus in der Kasse

1 Die Baustelle auf dem Schul- und Sportcampus rückt näher. Gebaut wird neben der Brühlhalle (im Hintergrund). Die alte Sporthalle (vorne links) wird danach abgebrochen. Foto: /Karin Ait Atmane

Der Haushalt 2022 der Gemeinde Reichenbach schließt zwar mit einem Minus ab, neue Schulden sind ebenfalls vorgesehen. Aber grundsätzlich steht es nicht schlecht um die Gemeindefinanzen, meinen der Kämmerer und der Bürgermeister.















Reichenbach - Kämmerer und Bürgermeister haben sich, um die Sitzung unter Coronabedingungen nicht unnötig zu verlängern, das Vorlesen ihrer Haushaltsreden gespart. Diese gab’s stattdessen schriftlich in die Hand und was drinsteht ist zwar nicht besonders erfreulich, aber auch kein Grund zum Schwarzsehen, meinen beide. Es sei erkennbar, „dass wir kein strukturelles Defizit im Haushalt haben“, so Bürgermeister Bernhard Richter.