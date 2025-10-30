Haushalt in Stuttgart: Millionenschwerer Sparvorschlag zu Superblocks in Stuttgart

1 Der Superblock an der Augustenstraße in Stuttgart war ein Versuch. Wie es weitergeht, wird sich womöglich schon bald herausstellen. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Über die Zukunft des Superblocks an der Augustenstraße in Stuttgart soll Anfang 2026 beraten werden. Findet ein Sparvorschlag der Stadt Mehrheiten, würde das Aus aber vorweggenommen.











Kommt das endgültige Aus von Superblocks in Stuttgart durch die Hintertür – und das früher als gedacht? Wer sich die Streichliste der städtischen Ämter ansieht, könnte zu diesem Ergebnis kommen. Das Tiefbauamt schlägt vor, im Rahmen der angespannten Finanzlage in Stuttgart die insgesamt zwei Millionen Euro in den Jahren 2026 und 2027 einzusparen.