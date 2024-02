Haushalt in Ostfildern: Der Schuldenberg schmilzt dank Gewerbesteuern

1 Die neue Sporthalle 1 in Nellingen hat die Stadt Ostfildern komplett aus eigenen Mitteln finanziert. Foto: Ines Rudel/Ines Rudel

Mit einem Überschuss von elf Millionen Euro fiel das Endergebnis im Haushalt 2022 für die Stadt Ostfildern viel besser aus als erwartet. Damit konnte die Stadt Kredite tilgen und hat nun etwas mehr Spielraum für Investitionen.











Der Jahresabschluss 2022 fällt für die Stadt Ostfildern deutlich besser aus als geplant. Weil acht Millionen Euro mehr an Gewerbesteuern in die Kasse geflossen sind, musste die Stadt nun doch keine Kredite aufnehmen. Auch beim kommunalen Finanzausgleich hatte Kämmerer Rolf Weisbarth zunächst zu wenig einkalkuliert. Trotz hoher Investitionen, etwa in den Neubau der Sporthalle 1 in Nellingen, stimmt also die Bilanz der Etatplaner am Ende des Jahres 2022.