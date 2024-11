Haushalt in Filderstadt: Kleine Finanzerholung, aber keine Entwarnung

1 Firmen in Filderstadt werden wohl mehr Steuern zahlen als gedacht. Foto: dpa/M. Skolimowska

Diese Nachricht kam doch unerwartet: Filderstadt wird 2024 mehr Gewerbesteuern einnehmen als erwartet. Rund acht Millionen Euro mehr als prognostiziert erwartet die Stadtkämmerei bis Ende des Jahres, damit stünde man knapp unter der 50-Millionen-Euro-Marke – ein neuer Höchstwert. Dabei war man im Januar noch bei knapp 36 Millionen Euro gestartet. Überhaupt hat Filderstadt in den vergangenen Jahren bei der Gewerbesteuer massiv zugelegt. Die Einnahmen hatten 2011 noch bei bei knapp über 19 Millionen Euro gelegen.

Laut dem Oberbürgermeister Christoph Traub liegt das auch an einer breiten Streuung im Branchenmix. „Das ist eine für uns sehr erfreuliche Zahl, weil sie nicht die derzeitige Konjunktur widerspiegelt“, sagte der Kämmerer Georg Braunmüller in der jüngsten Sitzung des Verwaltungsausschusses zum Topergebnis, das er in diesem Jahr erwartet. Sämtliche Zahlen seines Finanzzwischenberichts, den er dort präsentierte, basieren auf dem Stand Ende Oktober. „Es kann sich noch einiges an Änderungen ergeben“, sagte der Finanzprofi. Grundsätzlich sieht der Zwischenbericht erst einmal gut aus. Er weist ein Mehr um 5,3 Millionen Euro an Erträgen aus und um 5,1 Millionen Euro geringere ordentliche Aufwendungen. „Wir werden einen Überschuss von 2,8 Millionen Euro erwirtschaften, wenn es so bleibt“, sagte Georg Braunmüller zum Ergebnishaushalt. Und auch im Finanzhaushalt, also in dem Bereich, wo es tatsächlich zu Auszahlungen kommt, sieht es zunächst besser aus als gedacht.

Der Finanzierungsmittelbedarf verbessert sich voraussichtlich um rund 56,2 Millionen Euro. Der Mittelabfluss bei den Aufwendungen hält sich stark zurück, ein geplanter Kredit in Höhe von 20 Millionen Euro muss doch nicht aufgenommen werden.

„Darüber sind wir froh, denn es zeichnet sich ab, dass sich das Zinsniveau nach unten bewegt“, sagte Georg Braunmüller. Der Finanzmittelbestand wird nach einer nur kleinen Entnahmen aus den Rücklagen zum Ende des Jahres bei voraussichtlich rund 77 Millionen Euro liegen. Alles in allem läge man damit, den ganzen Konzern Stadt betrachtet, bei einer Pro-Kopf-Verschuldung von rund 673 Euro.

Allerdings konnten Investitionen nicht in dem Maß umgesetzt werden wie geplant. Tatsächlich liegt der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit um satte 33,5 Millionen Euro unter dem, was im Haushaltsplan 2024 veranschlagt war. Ein Grund: die späte Genehmigung des Doppelhaushalts durch das Regierungspräsidium Stuttgart. Der Beschluss durch den Gemeinderat war im März gefallen, die Genehmigung gab es allerdings erst Ende Juli – mit dem Beginn der Sommerferien. Will heißen: Richtig losgehen konnte es erst im September. Zudem verzögern sich auch Baufortschritte, Grundstücksverhandlungen erweisen sich mitunter als langwierig. „Wir werden Ihnen enorme Ermächtigungsübertragungen vorlegen müssen“, kündigte Georg Braunmüller an. All die Mittel, die nicht abgeflossen seien, würden in der Zukunft abfließen.

Dass die Einnahmen durch die Gewerbesteuer auch künftig so hoch bleiben werden, zog er in Zweifel. Und auch strukturelle Probleme bleiben. Die Fixkosten sind enorm. Die Personalkosten in der Stadtverwaltung von Filderstadt etwa erhöhen sich gegenüber dem Planansatz mit 53,8 Millionen Euro voraussichtlich noch einmal um eine halbe Million Euro – unter anderem wegen neu geschaffener Stellen.