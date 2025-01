Haushalt in Aichwald: Keine teuren Anträge im Aichwalder Gemeinderat

1 Die Freien Wähler im Gemeinderat fordern im Rahmen der Haushaltsplanberatungen überdachte Abstellplätze für Fahrräder an den Bushaltestellen. Foto: /Andreas Kaier

Die Fraktionen des Gemeinderats von Aichwald nehmen Rücksicht auf das voraussichtliche Loch im Haushalt von zwei Millionen Euro. Statt kostspieliger Forderungen stellen sie jedoch fast 30 Prüf- und Berichtsanträge.











Im Haushalt der Gemeinde Aichwald klafft voraussichtlich ein Loch von zwei Millionen Euro. Und so verwundert es nicht, dass in den Haushaltsreden der vier im Gemeinderat vertretenen Fraktionen keine teuren Anträge zu finden sind. Sie beschränken sich weitgehend auf so genannte Prüf- oder Berichtsanträge, die die Verwaltung in den kommenden Monaten abarbeiten muss. Ob und welcher der fast 30 gestellten Anträge zum Zug kommen wird, darüber wird das Gremium in seiner nächsten Sitzung entscheiden.