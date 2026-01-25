Haushalt für 2026: Deizisau spart nicht an der Schule – aber an der Bücherei

Deizisau spart nicht an der Schule – aber an der Bücherei

1 Die geplante Neugestaltung der Bücherei spart sich die Gemeinde Deizisau im aktuellen Haushalt. Foto: tki

Die finanzielle Lage in Deizisau ist angespannt. Der Gemeinderat sucht deshalb nach Einsparpotenzialen und neuen Einnahmequellen.











Auch an Deizisau gehen die weltweiten Krisen nicht spurlos vorbei. Zum ersten Mal seit zwölf Jahren muss die Neckargemeinde wieder einen Kredit aufnehmen, der Gemeinderat bemüht sich um Sparmaßnahmen. „Deizisau wird in den kommenden Jahren Prioritäten setzen müssen“, betonte Bürgermeister Thomas Matrohs im vergangenen Dezember. Diese Einstellung teilen die Fraktionen im Gemeinderat, zeigte sich bei der Verabschiedung des Haushalts. „Wir werden künftig zwischen Wünschen und Möglichkeiten abwägen müssen“, sagte Regine Kaufmann (LED) in der Sitzung.