Allein beim Gedanken an eine Wohnungsauflösung läuft den meisten von uns ein kalter Schauer über den Rücken. Das ist nachvollziehbar, denn die Auflösung einer Wohnung ist – egal ob nun in Esslingen oder einer anderen Stadt – mit einigen Komplikationen verbunden.















Das sollte uns jedoch nicht verunsichern, denn mit der richtigen Vorgehensweise lässt sich das Ganze eigentlich gut über die Bühne bringen. Aus diesem Grund möchten wir uns in diesem Artikel näher damit befassen, worauf es bei einer Wohnungsauflösung eigentlich ankommt.

Planung ist das A und O

Ohne eine gründliche Planung ist jede Wohnungsauflösung zum Scheitern verurteilt. Es ist daher wichtig, sich rechtzeitig über das Thema Gedanken zu machen und nicht erst wenige Tage zuvor. Andernfalls ist eine Menge Stress vorprogrammiert: Stress, der sich leicht vermeiden lässt. Bei der Planung sollte man sich mit einigen Aspekten auseinandersetzen, darunter Aussortierung, Bestandsaufnahme, Entsorgung, Transport und Verkauf.

Professionelle Unterstützung erspart eine Menge Arbeit

Eine Wohnungsauflösung ist alles andere als einfach, weswegen wir den damit verbundenen Aufwand auf keinen Fall unterschätzen dürfen. Generell lässt sich sagen, dass die Auflösung einer Wohnung alleine kaum zu bewältigen ist. Natürlich können wir Bekannte, Familienmitglieder oder Freunde um Hilfe fragen, aber selbst dann heißt das noch lange nicht, dass alles flüssig abläuft. In den meisten Fällen ist es besser, professionelle Unterstützung durch ein Entrümpelungs- und Umzugsunternehmen in Anspruch zu nehmen. Ein Beispiel für ein solches Unternehmen wäre Paultrans – eine Firma, die frei nach dem Motto „Wir räumen Ihr Haus oder Ihre Wohnung“ arbeitet. Die Firma kann langjährige Erfahrung bei Wohnungsauflösungen vorweisen, wodurch sie ein kompetenter Ansprechpartner ist. In jedem Fall sollte man sich nicht an ein beliebiges Umzugsunternehmen halten, denn leider gibt es auch schwarze Schafe. Unseriöse Firmen sind zwar nur selten ein Thema bei Polizeiberichten, aber trotzdem sollte man deren Risiko nicht außer Acht lassen.

Rechtzeitige und ordentliche Kündigung ist ein Muss

Wer seine Kündigung versäumt oder dabei Fehler macht, muss seine alte Wohnung im schlimmsten Fall ein weiteres Jahr behalten, was mit erheblichen Mehrkosten einhergehen kann. Um solche Szenarien zu vermeiden, ist eine rechtzeitige und ordentliche Kündigung unausweichlich. Die Kündigung eines Mietvertrags ist zwar kein Hexenwerk, aber es müssen dennoch einige Dinge berücksichtigt werden. Es ist daher sinnvoll, sich näher mit dem Thema zu beschäftigen. Wer ein halbes Jahr zuvor damit anfängt, sollte auf der sicheren Seite sein.

Aussortierung und Verkauf des Hausrats sollte gut überlegt sein

Bevor es an die eigentliche Wohnungsauflösung geht, müssen wir uns mit dem Hausrat befassen. Auf keinen Fall sollte alles auf gut Glück entsorgt werden, da sich das schnell als großer Fehler herausstellen kann. Es ist besser, sich genügend Zeit um die Aussortierung und den Verkauf zu machen. Viele von uns tendieren dazu, den gesamten Hausrat über den Sperrmüll zu entsorgen. Das ist zwar möglich, aber Sperrmüll ist nicht ohne Grund so begehrt. Manchmal finden sich schließlich Schätze, die auch bei einem Verkauf über das Internet gute Preise erzielen könnten. Solche einfach zu entsorgen, ist nicht gerade eine gute Entscheidung.