Haushalt 2026 in Ostfildern: Haushalt mit hohem Defizit – Kommt die Verpackungssteuer?
1
Mit 20 Millionen Euro ist die Pfingstweideschule in Kemnat ein dicker Brocken für die Stadt Ostfildern. Foto: Markus Brändli

Mit Sorgen verabschiedeten Ostfilderns Kommunalpolitiker den Haushalt 2026, der mit einem Defizit von 7,5 Millionen abschließt. Mehrere geplante Projekte wurden auf Eis gelegt.

Die beste Nachricht kam zum Schluss der Sitzung des Gemeinderats Ostfildern. Für die Sanierung und Erweiterung der Pfingstweideschule in Kemnat fließen vom Land 5,5 Millionen Euro für den Ganztagsausbau in die Stadtkasse. 20 Millionen Euro soll das Projekt insgesamt kosten. Zuvor hatte die Stadt den Haushalt für das Jahr 2026 verabschiedet – mit manchen schmerzhaften Sperrvermerken.

