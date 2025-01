Haushalt 2025 in Altbach: Klamme Kassen – Energiewende verzögert sich

Termin festgelegt Deizisau wählt im Juni neuen Bürgermeister

Am 29. Juni des kommenden Jahres entscheidet sich, wer künftig die Geschicke Deizisaus leitet. Ein Bewerber hat in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats bereits seinen Hut in den Ring geworfen – sein Name dürfte kaum jemanden überraschen.