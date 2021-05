Hausdurchsuchung in Frankenhardt

1 Bei einer Hausdurchsuchung hat die Polizei elf Kilo Amphetamin gefunden. Foto: Polizeipräsidium Aalen

Eine beachtliche Menge Amphetamin finden Ermittler im Rahmen einer Hausdurchsuchung bei einem 24-Jährigen und einem 23-Jährigen in Frankenhardt in der Nähe von Schwäbisch Hall. Die Männer sitzen nun in Untersuchungshaft.

Frankenhardt - Die Polizei hat im Rahmen von Ermittlungen eine beachtliche Menge Amphetamin entdeckt und zwei mutmaßliche Drogendealer in Frankenhardt (Landkreis Schwäbisch Hall) festgenommen. Bei einem 24-Jährigen und einem 23-Jährigen fanden Ermittler elf Kilo Amphetamin, 300 Gramm MDMA, kleinere Mengen weiterer Betäubungsmittel sowie eine vierstellige Summe Bargeld. Bereits am Montag kam es zu der Durchsuchung, wie die Polizei am Donnerstag mitteilt.

Aufgrund des Verdachts, dass die beiden Männer gemeinsam mit größeren Mengen Betäubungsmitteln handeln, wurden umfangreiche Ermittlungen durch die Rauschgiftermittlungsgruppe Crailsheim durchgeführt. Im Rahmen dieser konkretisierte sich der Verdacht, weshalb das Amtsgericht Ellwangen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen die Durchsuchung der Wohnungen sowie einer gemeinsamen Werkstatt der beiden Beschuldigten anordnete. Der Verdacht bestätigte sich schließlich am Montag. Unter anderem mit Drogenspürhunden konnten die Beamten schließlich die große Menge an Rauschgift finden und sicherstellen.

Die beiden Männer kamen in Untersuchungshaft

Die beiden beschuldigten Männer wurden festgenommen und am darauffolgenden Tag der Haftrichterin des Amtsgerichts Crailsheim vorgeführt. Diese erließ gegen beide mutmaßlichen Täter einen Haftbefehl. Die jungen Männer kamen in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zu dem Fall dauern weiter an.