1 Die Feuerwehr hat den Brand im Dachstuhl des Wohnhauses gelöscht. Foto: /SDMG / Kohls

Auf 250 000 Euro schätzt die Polizei den Schaden bei einem Wohungsbrand in Wernau. Das Feuer brach in einem Dachstuhl aus. Verletzt wurde niemand, doch das Haus ist unbewohnbar.















Ein Wohnhausbrand in der Wiedenhalde in Wernau ist der Polizei am Samstag um 16.49 Uhr über Notruf gemeldet worden. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte schlugen Flammen aus den Fenstern der Dachgeschosswohnung. Die Feuerwehren aus Wernau, Plochingen, Köngen und Kirchheim waren mit 70 Einsatzkräften und elf Fahrzeugen im Einsatz. Sie haben das Feuer laut dem Polizeipräsidium Reutlingen schnell unter Kontrolle gebracht. Das Feuer war in der Dachgeschosswohnung ausgebrochen, die durch den Brand stark beschädigt wurde. Die beiden im Erdgeschoss und ersten Obergeschoss liegenden Wohnungen wurden durch Löschwasser beschädigt. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Fünf Bewohner, die das Haus schnell verlassen hatten, wurden anderweitig untergebracht. Verletzt wurde niemand. Der Rettungsdienst, der mit neun Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort war, musste nicht eingreifen. Nach ersten Schätzungen ist am Gebäude ein Schaden von 250 000 Euro entstanden. Spezialisten der Kriminaltechnik ermitteln nun die Ursache.