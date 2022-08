Hausbrand in Plochingen

3 Das Haus, dass brannte steht in Plochingen. Foto: 7aktuell.de | Alexander Hald

In Plochingen ist es in der Nacht von Freitag zu Samstag zu einem Brand gekommen, welcher fünf Einsatzkräfte verletzte.















Link kopiert

Zu einem folgenschweren Brand ist es in der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 00.30 Uhr, im Erdgeschoss eines Einfamilienhauses in Plochingen in der Hindenburgstraße gekommen. Fünf Personen erlitten bei den Löschversuchen eine Rauchgasvergiftungen, weshalb sie anschließend im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Am Gebäude und dem Inventar schätzt die Polizei einen Sachschaden in Höhe von circa 12.500 Euro. Die Polizei berichtet, dass die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und 18 Kräften vor Ort war. Bei der Brandursache könnte es sich um einen technischen Defekt handeln, doch die weiteren Ermittlungen hierzu dauern noch an. Der Rettungsdienst war mit zwei Fahrzeugen und vier Einsatzkräften im Einsatz.