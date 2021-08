Hausboot in Esslingen

4 Hausboot Marke Eigenbau: Herbert und Brigitte Trunner genießen ihr Leben auf dem Wasser. Foto: kd/Kerstin Dannath

Der querschnittsgelähmte Herbert Trunner und seine Frau Brigitte leben in ihrem Hausboot „Tukan“ auf dem Neckar. Derzeit ankern sie in Esslingen.

Esslingen - Die 55 Quadratmeter sind aufgeteilt in Wohnzimmer, zwei Schlafzimmer, offene Küche, Bad und zwei Balkone – alles barrierefrei. An sich ist das nichts Außergewöhnliches. Allerdings hat das Domizil von Brigitte und Herbert Trunner aus Freiberg am Neckar auch keinen Keller oder Garten, sondern schwimmt auf dem Wasser. Vor kurzem machten die Trunners mit ihrem Hausboot Marke Eigenbau Station beim Motoryachtclub Esslingen auf der Neckarinsel – und zogen mit der 18 Meter langen, weinroten „Tukan“ viele neugierige Blicke auf sich.