11 Seltenes Bild: Tatjana Geßler und Erwik Jost zeigen sich bei der Premiere des Musicals „Anastasia“ im Stuttgarter Stage Apollo Theater gemeinsam auf dem roten Teppich. Foto: Lichtgut/Oliver Willikonsky

Erwik Jost leitet einen Handwerksbetrieb, Tatjana Geßler moderiert die Nachrichtensendung „SWR aktuell“. Hausbesuch bei einem vermeintlich ungleichen Ehepaar.















Diese Liebesgeschichte beginnt an Heilige Drei Könige anno 2013 im Noodle one. Das vietnamesische Restaurant am Stuttgarter Wilhelmsplatz ist wieder mal proppenvoll, die Gäste kommen sich von selbst nahe. „Könnten Sie mir bitte die Sojasoße reichen?“, fragt Tatjana Geßler den Herrn am Nebentisch. So kommt sie mit Erwik Jost ins Gespräch. Am Ende des Abends tauscht man Telefonnummern aus und verabredet, demnächst gemeinsam „Der Hobbit“ im Kino zu schauen. Einen Monat später sind die SWR-Moderatorin Geßler und der mittelständische Unternehmer Jost ein Paar.