30 Aktivisten und Künstler haben in Bad Cannstatt am Montag für einige Stunden eine ehemalige Bettfedernfabrik besetzt. Die Polizei konnte das Areal ohne Probleme am Mittag räumen. Der Eigentümer hat bereits konkrete Pläne mit der Industrie.

Stuttgart - Seit nunmehr 18 Jahren steht die ehemalige Bettfedernfabrik an der Hofener Straße leer, befindet sich sozusagen in einem Dornröschenschlaf. Wirklich ruhig ist es auf dem Grundstück seither dennoch nicht. Quasi an jedem Wochenende beobachten Nachbarn Menschen, die sich auf dem Areal aufhalten. Obdachlose, die einen Platz zum Übernachten suchen, oder Jugendliche, die die Industriebrache als Abenteuerspielplatz für sich entdeckt haben. Regelmäßig musste die Polizei in den vergangenen Jahren vor Ort nach dem Rechten schauen. 2019 rückte sogar dreimal die Feuerwehr aus – Holzstapel, Gerümpel und alte Matratzen waren in Brand geraten.