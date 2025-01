Hausarztversorgung auf dem Schurwald: Praxis öffnet nur noch an drei Nachmittagen

1 Oft haben Hausarztpraxen jenseits der großen Städte nicht mehr jeden Tag geöffnet, das ist auch auf dem Schurwald so. (Symbolfoto) Foto: dpa/Stephan Jansen

Der Hausarztmangel macht sich besonders jenseits der Großstädte bemerkbar, auch auf dem Schurwald (Kreis Esslingen). In Baltmannsweiler reduziert eine Praxis ihre Öffnungszeiten auf ein paar Nachmittage, in Lichtenwald ist das schon länger so. Die Versorgung zu sichern ist eine große Herausforderung, die die Gemeinden unterschiedlich angehen.











Die Hausarztpraxis in der Kürze Gasse in Hohengehren besteht schon seit Jahrzehnten. Mihaela Petrea hat sie 2011 von ihrem Vorgänger übernommen. Das war damals eine Chance für die Ärztin, die noch nicht lange in Deutschland lebte. Zum 1. Januar hat sie nun aber auch in Stuttgart eine eigene Praxis, denn sie habe schon immer in der Stadt arbeiten wollen, sagt sie. Nach eingehender Beratung mit der Kassenärztlichen Vereinigung, der Gemeindeverwaltung Baltmannsweiler und weiteren Ärzten wird sie aber weiterhin an drei Nachmittagen die Woche in Hohengehren tätig sein.