Nächste Woche beginnen die Impfungen mit dem neuen Omikron-Vakzin. Foto: dpa/Marijan Murat

Noch ist für die meisten Menschen Corona eher ein Randthema. Doch der kommende Coronaherbst dürfte die Lage wieder verändern. Nächste Woche sollen die Impfungen mit dem neuen Omikron-Impfstoff in Praxen und Altenheimen beginnen.















Zumindest was Corona angeht, ist es ein Sommer der Sorglosigkeit. Dabei lag die Inzidenz in der Landeshauptstadt am Mittwoch noch immer bei 122 Fällen auf 100 000 Einwohner. Im städtischen Gesundheitsamt und in der Ärzteschaft laufen bereits die Vorbereitungen auf ein erneutes Anschwellen der Pandemie im Herbst.