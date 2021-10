Flucht aus der Klinik Warum in der Psychiatrie oft die Falschen sitzen

Schon wieder ist ein Mann aus der Psychiatrie in Weinsberg geflüchtet – es war der 46. Fall dieser Art in diesem Jahr. Warum kommt es so häufig zu Entweichungen? Und was hat ein unklar formuliertes Strafgesetzbuch mit all dem zu tun?