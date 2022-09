1 Haus & Grund lud zum Tag der offenen Tür ein. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Ein guter Tag für Immobilienbesitzer, zumindest dann, wenn sie am Samstag den Weg in die Gerokstraße 3 gefunden haben. Hier lud Haus und Grund Stuttgart zum Tag der offenen Tür ein. Von 10 bis 16 Uhr öffnete der Verein, der nach Angaben von Vereins-Geschäftsführer Ulrich Wecker „die Interessen der Immobilieneigentümer gegenüber der Politik vertritt und bei allen Fragen rund ums Eigentum“, weiterhilft, seine Türen.

Besonders präsent seien dabei in diesem Jahr die Themen Energie, Grundsteuer und wie es mit dem Stuttgarter Wohnungsmarkt weitergehe, so Wecker weiter.

Praktische Fragen der Mitglieder

Neben diesen drei Themen, und der bereits am Vormittag stark nachgefragten Rechtsberatung, seien es aber auch ganz praktische Fragen, bei denen Haus und Grund seinen Mitgliedern weiterhelfe, erzählt der Vereins-Geschäftsführer: „Wenn jemand einen Garten hat und nicht weiß, wie er einen Obstbaum pflanzt, gibt es bei uns auch das passende Angebot in Form einer Gartenberatung“. Man wolle eben bei allen Themen „rund um die Immobilie“ helfen, erklärt er. Deshalb werden auch weitere praxisnahe Themen, die viele Immobilienbesitzer beschäftigen, am Samstag thematisiert. So wie das Thema Einbruchschutz. Hierzu informieren am Samstag Vertreter der Polizeilichen Kriminalprävention auf dem Parkplatz zu Sicherheitsrisiken und Nachrüstmöglichkeiten an Fenstern und Türen.

Eine Besucherin nimmt dieses Angebot gleich wahr und lässt sich von den anwesenden Experten erklären, wie sie ihr Kellerfenster einbruchsicher machen kann. Wie diese Besucherin kamen heute viele Menschen mit konkreten Fragestellungen, erzählt Wecker weiter.

500 Menschen kamen zum Tag der offenen Tür

So vielfältig wie das Beratungsangebot ist auch das allgemeine Rahmenprogramm am Tag der offenen Tür, der nun nach zwei Jahren pandemiebedingter Unterbrechung wieder stattfinden konnte und zu dem im Laufe des Tages 500 Menschen kamen. So wurde ein Vater mit seinem Sohn beispielsweise von Ballons und Jongleur bereits von weitem angelockt, wie er erzählt. Außerdem stehen am Samstag noch eine Autogrammstunde mit den Volleyballerinnen des MTV Allianz Stuttgart, ein Glücksrad und eine Ausstellung zum Thema „So wohnt Stuttgart“ auf dem Programm.

Vereins-Geschäftsführer Ulrich Wecker selbst freut sich am Tag vor allem darauf, wieder mit den Mitgliedern in Kontakt zu kommen, denn so könne man als Verein viel neuen Input bekommen und erfahren, was die Menschen bewege, erklärt er. Und auch der Vorstands-Vorsitzende Joachim Rudolf ist froh, dass der Verein Haus und Grund Stuttgart, der nach eigenen Angaben mit 23.000 Mitgliedern zu den mitgliedstärksten Organisationen der Landeshauptstadt zählt, nun endlich wieder seine Türen öffnen könne und ein persönlicher Austausch zwischen Mitarbeitenden und Mitgliedern so wieder möglich sei.