Tempus geschlossen: Neue Pächter für Café an der Kulturmeile gesucht

Das Museumscafé unter dem Turm der Musikhochschule steht mal wieder leer. Liegt es an der Lage abseits der City? Das Land sucht nun Pächter, die neuen Glanz an die Kulturmeile bringen.











Das Tempus, Café und Bistro im Haus der Geschichte, steht unter dem Turm der Musikhochschule erneut vor einem Neustart. Nachdem der bisherige Pächter Kraftpaule, bekannt für seine Bierspezialitäten, das Lokal nach einem Jahr verlassen hat, ist das Tempus seit dem 15. November geschlossen. Nun läuft eine Neuausschreibung, um den gastronomischen Betrieb langfristig neu zu vergeben.