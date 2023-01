Theresa Schäfer 11.01.2023 - 11:35 Uhr , aktualisiert am 11.01.2023 - 11:35 Uhr

11 Prinz Bernhard ist seit dem Tod seines Vaters Chef des Hauses Baden. Er ist mit der Bürgerlichen Stephanie Kaul verheiratet. Foto: dpa

Die Markgrafen von Baden blicken auf eine jahrhundertealte Geschichte zurück. Auch politisch zog die Familie die Strippen. Noch heute ist die Familie wichtig für die Bodenseeregion. Eine Spurensuche.















Stuttgart - Über Jahrhunderte bestimmte ein bedeutendes Adelsgeschlecht die Geschicke entlang des Rheins vom Odenwald bis zum Bodensee: Die Markgrafen von Baden. Vor über 900 Jahren wurde das Geschlecht erstmals urkundlich erwähnt. Über Jahrhunderte zogen die Badener – erst als Markgrafen, dann als Großherzöge – auch politisch die Strippen: Amalie von Hessen-Darmstadt, eine Erbprinzessin von Baden, vermählte im 18. Jahrhundert ihre Töchter so geschickt an einflussreiche Fürstenhöfe, dass sie als „Schwiegermutter Europas“ in die Annalen einging. Prinz Max von Baden war Anfang des 20. Jahrhunderts der letzte Kanzler des Kaiserreichs.