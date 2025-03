Haus aus dem 16. Jahrhundert in Nürtingen: Im Baudenkmal sollen moderne Wohnungen entstehen – „Es ist ein Rohdiamant“

Aktionswochen im Kreis Esslingen Musik für mehr Respekt: „Wenn man nichts gegen Rassismus tut, weiß ich nicht, wohin das führt“

In Zeiten des Rechtsrucks möchte Enis Akmut das respektvolle Miteinander stärken. Am Sonntag, 16. März, gibt er als Teil des Duos Sinem und Enis zum Auftakt der Aktionswochen gegen Rassismus ein Konzert in Esslingen.