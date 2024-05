Hauptverkehrsader in Esslingen: Bauarbeiten in Schorndorfer Straße beginnen

1 Die Schorndorfer Straße bekommt eine Linksabbiegespur in die Plochinger Straße. Foto: Roberto Bulgrin

Die Bauarbeiten am Knotenpunkt Schorndorfer/Plochinger Straße beginnen nach Pfingsten. Autofahrer, Buspassagiere und andere Verkehrsteilnehmer sind in den kommenden Wochen von Sperrungen und Umleitungen betroffen.











Der Verkehr in der viel befahrenen Schorndorfer Straße rund um Plochinger, Ulmer- und Hindenburgstraße wird neu geregelt. Die Stadtverwaltung Esslingen erhofft sich davon eine Entlastung auf der Straße selbst und in den umliegenden Wohngebieten. Die Arbeiten beginnen nun, genauer gesagt nach dem Pfingstwochenende, am Dienstag, 21. Mai. In den folgenden Wochen und Monaten kommen auf die Verkehrsteilnehmer wechselnde Sperrungen und Umleitungen zu.

Neue Linksabbiegespur

Geplant ist unter anderem eine neue Linksabbiegespur aus Fahrtrichtung Schurwald in die Plochinger Straße für alle motorisierten Fahrzeuge, die nach Zell und Plochingen wollen. Die bisherige Linksabbiegespur in die Hindenburgstraße wird zur Bussonderspur. Auch werden mehrere Bushaltestellen und die Fußgängerwege barrierefrei umgebaut. Die Arbeiten kosten nach Angaben der Stadt vom März etwa 1,2 Millionen Euro und sollen bis Ende der Sommerferien abgeschlossen sein. Danach soll nach Beschluss des Gemeinderats die Fahrradstraße Hindenburgstraße in Richtung Osten um einen halben Kilometer verlängert werden bis in die Zimmerbach- und Weiherstraße.

Begonnen wird kommende Woche mit dem barrierefreien Ausbau der Bushaltestelle Herderstraße stadtauswärts. Mit Sperrungen ist früheren Angaben der Stadtverwaltung zufolge ab Juni zu rechnen. Von Umleitungen und Sperrungen betroffen sind nicht nur Autofahrerinnen und -fahrer, sondern auch Fahrgäste der Linienbusse. Nähere Informationen dazu finden sich auf den Internetseiten der Stadtverwaltung.