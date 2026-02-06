Hauptstadtflughafen: Betrieb am BER wieder aufgenommen - Erste Maschine gestartet

1 Am BER stand zwischenzeitlich der Betrieb still. Foto: Carsten Koall/dpa

Am Donnerstagabend hatte Blitzeis den Airport BER lahmgelegt. Nun soll der Betrieb wieder Schritt für Schritt normalisiert werden. Die ersten Flugzeuge haben schon abgehoben.











Berlin - Der Flugbetrieb am Hauptstadtflughafen BER ist am Freitag wieder angelaufen. Geben Mittag hoben die ersten Maschinen ab, wie ein Sprecher des Flughafens sagte. Offiziell wurde der Flugbetrieb um 12 Uhr freigegeben. Gegen 13 Uhr startete das erste Flugzeug in Richtung Amsterdam. Schritt für Schritt soll nun der Betrieb hochgefahren werden. Passagiere müssten sich aber weiterhin auf Verspätungen und Ausfälle einstellen, so der Sprecher.

Aufgrund von Blitzeis und anhaltendem Eisregen waren seit Donnerstagabend keine Starts und Landungen am BER möglich. Auch am Freitagmorgen blieb der Betrieb zunächst eingestellt. Der Winterdienst der Flughafengesellschaft habe die Flugbetriebsflächen die gesamte Nacht über mit Enteisungsmittel behandelt, aber ohne Erfolg, sie seien spiegelglatt, hieß es am Morgen.