Hauptbahnhof Stuttgart: Wieder regnet es in den S-Bahnhof - was tut die Bahn dagegen?

Wieder regnet es in den S-Bahnhof - was tut die Bahn dagegen?

Immer wieder tropft es in die unterirdische S-Bahn-Station am Stuttgarter Hauptbahnhof (Archivfoto).

Am Stuttgarter Hauptbahnhof regnet es nach starken Regenfällen am Samstag erneut in die unterirdische S-Bahn-Station. Was unternimmt die Deutsche Bahn dagegen?











Gerade einmal drei Tage ist es her, dass der Regen seinen Weg in die unterirdische S-Bahn-Station des Stuttgarter Hauptbahnhofs gefunden hat.

Wer am Mittwoch keinen Regenschirm dabei hatte, musste dem Wasserstrahl ausweichen. Am Samstag war es dann wieder soweit. Nach starken Regenfällen prasselte erneut Wasser von der Decke auf den Bahnsteig.

Undichte Stelle offenbar noch nicht gefunden

Beeinträchtigungen für die Fahrgäste oder den Zugverkehr seien nach Angaben eines Bahnsprechers vom Mittwoch nicht zu befürchten, unangenehm bleibt es trotzdem. Hat die Bahn inzwischen Maßnahmen ergriffen, um das Problem zu beheben?

Wie eine Bahnsprecherin der Berliner Zentrale auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, ist die Pressestelle in Stuttgart am Wochenende nicht besetzt. Die Mitarbeiter in Berlin könnten darüber keine Auskunft geben.

Nach Angaben eines Sprechers in Stuttgart vom Mittwoch versucht die Bahn aber, die undichte Stelle zu finden, um das Wasserproblem in den Griff zu bekommen.